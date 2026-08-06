Не было сил читать молитвы. Священник рассказал, как вывозил людей из Суджи

«Есть такая поговорка: “Время лечит”. Но вы знаете, это не про нас, не про суджанцев. Это можно сказать про людей, которые жили, а потом расстались, или про какую-то незначительную утерю. Практически вся наша жизнь осталась там, в Судже Мои дети там родились, а у них отняли родину, они потеряли свою родину. Для них это еще более болезненно в их возрасте. Они тоже плачут, тоже мечтают вернуться. Все мои дети говорят: “Мы тебе поможем, мы тебя не бросим, если ты решишься вернуться в Суджу, мы с тобой”, — говорит отец Евгений.