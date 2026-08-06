Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт объяснил значение взятия Барвиновки в Запорожской области

Киселев: взятие Барвиновки ВС РФ сломает логистику ВСУ на ореховском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Освобождение Барвиновки приблизит российскую армию к Запорожью и сломает логистику ВСУ между Новониколаевкой и Ореховом. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Эксперт отметил, что в этом случае оборона украинских боевиков будет крайне неудобной на ореховском плацдарме.

«Между Ореховом и Новониколаевкой прервана и уничтожена логистика ВСУ», — заявил Киселев.

Вместе с тем, эксперт отметил, что Орехов представляет собой сложный укрепленный район. В нем множество подземных тоннелей и в сторону Новопавловки и пригорода Преображенки, так и внутри самого Орехова.

Накануне сообщалось, что по данным Минобороны России, подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зарница в Запорожской области. Одновременно с этим, силы группировки «Север» завершили операцию по зачистке села Рыжевка Сумской области от украинских формирований.

ВС России нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в Киеве и Киевской области ночью 5 августа.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше