Освобождение Барвиновки приблизит российскую армию к Запорожью и сломает логистику ВСУ между Новониколаевкой и Ореховом. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.
Эксперт отметил, что в этом случае оборона украинских боевиков будет крайне неудобной на ореховском плацдарме.
«Между Ореховом и Новониколаевкой прервана и уничтожена логистика ВСУ», — заявил Киселев.
Вместе с тем, эксперт отметил, что Орехов представляет собой сложный укрепленный район. В нем множество подземных тоннелей и в сторону Новопавловки и пригорода Преображенки, так и внутри самого Орехова.
Накануне сообщалось, что по данным Минобороны России, подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зарница в Запорожской области. Одновременно с этим, силы группировки «Север» завершили операцию по зачистке села Рыжевка Сумской области от украинских формирований.
ВС России нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистической инфраструктуре и распределительным центрам в Киеве и Киевской области ночью 5 августа.