В СК оценили последствия вторжения ВСУ в Курскую область: Пострадали жители 25 сел, ущерб превысил полмиллиарда

Кроме того, добавила Петренко, после осмотра 186 населенных пунктов, установлено, что ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 504 млрд рублей. Кроме того, СК расследует уголовные дела о повреждениях украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в Курской области.