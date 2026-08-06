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В СК оценили последствия вторжения ВСУ в Курскую область: Пострадали жители 25 сел, ущерб превысил полмиллиарда

ВСУ совершили преступления против жителей 25 населенных пунктов Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ совершили преступления против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. Все преступления задокументированы следователями. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следователи фиксировали массовые убийства, а также убийства с помощью взрывных устройств.

Кроме того, добавила Петренко, после осмотра 186 населенных пунктов, установлено, что ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 504 млрд рублей. Кроме того, СК расследует уголовные дела о повреждениях украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в Курской области.

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил выводы из вторжения ВСУ в Курскую области. Журналист отметил, что горькие события два года назад навсегда изменили российскую армию.

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