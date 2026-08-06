ВС РФ поразили в Черном море два задействованных в интересах ВСУ сухогруза

Вооруженные силы Российской Федерации вечером 5 августа продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
В частности, российские войска поразили в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения.
Напомним, 5 августа три морских сухогруза, перевозивших оружие и военные грузы для украинской армии, были поражены к югу от Одессы российскими войсками.
Кроме того, Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Тогда были поражены предприятия, выпускавшие электронные компоненты и комплектующие для беспилотников. Также российские войска атаковали логистический центр, где хранили и распределяли детали для производства БПЛА.