ВС РФ поразили в Черном море два задействованных в интересах ВСУ сухогруза

Кроме того, Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Тогда были поражены предприятия, выпускавшие электронные компоненты и комплектующие для беспилотников. Также российские войска атаковали логистический центр, где хранили и распределяли детали для производства БПЛА.