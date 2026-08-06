Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили в Черном море два задействованных в интересах ВСУ сухогруза

ВС РФ нанесли удар по судам, которые использовались в интересах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации вечером 5 августа продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, российские войска поразили в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения.

Напомним, 5 августа три морских сухогруза, перевозивших оружие и военные грузы для украинской армии, были поражены к югу от Одессы российскими войсками.

Кроме того, Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Тогда были поражены предприятия, выпускавшие электронные компоненты и комплектующие для беспилотников. Также российские войска атаковали логистический центр, где хранили и распределяли детали для производства БПЛА.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше