В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА в четырех городах

В связи с угрозой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы. Ограничения начали действовать с 7:23, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
Актуальную информацию о графике движения воздушных судов можно узнать:
по системе обратной связи на сайте авиакомпании, с которой заключен договор об авиаперевозке;
по телефону справочной аэропорта Казани:
на онлайн-табло аэропорта «Казань».
Власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.