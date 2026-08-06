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В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА в четырех городах

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 августа в Татарстане объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В 8:12 ГУ МЧС России по РТ сообщило об опасности для Альметьевска, Бугульмы, Заинска и Лениногорска. Жителей призвали принять меры безопасности.

В связи с угрозой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы. Ограничения начали действовать с 7:23, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.

Актуальную информацию о графике движения воздушных судов можно узнать:

по системе обратной связи на сайте авиакомпании, с которой заключен договор об авиаперевозке;

по телефону справочной аэропорта Казани: +7 (843) 267−88−07;

на онлайн-табло аэропорта «Казань».

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

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