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За ночь над Севастополем сбито 4 беспилотника

Военные отразили атаку ВСУ ночью 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 августа в Севастополе военные отразили очередную атаку ВСУ, уничтожив 4 вражеских БПЛА, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сбито 4 БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента», — рассказал глава города в своих официальных соцсетях.

Военные вели работу по уничтожению БПЛА противника из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

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