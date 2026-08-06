За ночь над Севастополем сбито 4 беспилотника

Ночью 6 августа в Севастополе военные отразили очередную атаку ВСУ, уничтожив 4 вражеских БПЛА, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сбито 4 БПЛА в Гагаринском районе и районе Фиолента», — рассказал глава города в своих официальных соцсетях.
Военные вели работу по уничтожению БПЛА противника из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
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