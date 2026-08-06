В Уфе спасатели встретили коллегу из зоны СВО.

В Уфе сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС встретили пожарного, который служит в зоне СВО. Военнослужащий приехал домой в краткосрочный отпуск.
«Для нас он — надёжный огнеборец, который ежедневно заступает на смену. А там, “за ленточкой”, наш работник с честью выполняет свой воинский долг, защищая интересы страны. Мужество не имеет границ: спасать людей от огня в мирном городе или стоять на страже безопасности Родины в зоне СВО — это всегда про силу духа и готовность прийти на помощь», — говорится в сообщении госкомитета.
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