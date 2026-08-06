FT: Колумбийские наркокартели стремятся заручиться опытом ВСУ в области БПЛА

За последний год неоднократно появлялись сообщения о том, что колумбийские наркокартели пытались направить своих солдат для получения передового опыта Украины в ведении боевых действий с помощью беспилотников. А затем по возвращении использовать эти навыки против армии своей собственной страны. Об этом сообщает Financial Times.