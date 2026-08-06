За последний год неоднократно появлялись сообщения о том, что колумбийские наркокартели пытались направить своих солдат для получения передового опыта Украины в ведении боевых действий с помощью беспилотников. А затем по возвращении использовать эти навыки против армии своей собственной страны. Об этом сообщает Financial Times.
«Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие члены военизированных формирований, бывшие партизаны и бывшие солдаты воюют здесь и вместе учатся управлять беспилотниками», — сказал на условиях анонимности колумбийский сотрудник по оказанию помощи на Украине.
Так что теперь, жалуется другой представитель Колумбии, Педро Санчес, уходящий в отставку министр обороны Колумбии и генерал ВВС, преступники в Колумбии адаптировали технологию для атак. И для правоохранителей это является серьезной проблемой.
Ранее сообщалось, что наемники, служащие в рядах ВСУ, пожаловались на свою «работу». Так, колумбийцы обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины. Они потребовали от командования ВСУ освобождения, однако это не помогло.