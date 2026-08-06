Власти Приморья увеличили выплаты заключившим контракт на СВО

В правительстве края также отметили, что ранее Приморье вошло в пятерку российских регионов по подготовке участников специальной военной операции и оказанию мер поддержки военнослужащим и членам их семей. По информации краевых властей, вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся на личном контроле губернатора региона.