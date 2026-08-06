Власти Приморья увеличили выплаты заключившим контракт на СВО

Размер материальной помощи для граждан, заключивших контракт на участие в специальной военной операции (СВО), увеличили в Приморье с 5 августа 2026 года. После изменений совокупный объем единовременных федеральной и региональной выплат превысит 3 млн рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«В совокупности размер единовременной региональной и федеральной выплат составит 3 миллиона 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Изменения касаются граждан, заключивших контракт с воинской частью, принимающей участие в специальной военной операции. Также увеличенная материальная помощь предусмотрена для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования, которые заключили контракт о прохождении военной службы и направлены в войска беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.
Корректировки в краевое законодательство внесены по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а также первого вице-губернатора — председателя правительства региона Веры Щербины.
В правительстве края также отметили, что ранее Приморье вошло в пятерку российских регионов по подготовке участников специальной военной операции и оказанию мер поддержки военнослужащим и членам их семей. По информации краевых властей, вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся на личном контроле губернатора региона.
Напомним, что ветераны СВО в Приморье продолжают службу уже в мирной жизни, участвуя в защите региона и общественной безопасности. Благодаря проекту «Тигр-правопорядок» они осваивают новые навыки, помогают правоохранительным органам и работают со школьниками и студентами.