Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила более 600 украинских БПЛА над регионами России за ночь

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 605 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами, об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Sputnik.by

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск (время совпадает с минским) 5 августа текущего года до 8:00 мск 6 августа текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны противника были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также Азовским и Черным морями.

ВСУ ежедневно атакуют российские регионы с помощью беспилотников, под удары попадают и отдаленные от границы с Украиной регионы.

В частности, в минувший вторник пять человек погибли, еще шестеро ранены в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше