ПВО сбила более 600 украинских БПЛА над регионами России за ночь

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск (время совпадает с минским) 5 августа текущего года до 8:00 мск 6 августа текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны противника были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.
Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также Азовским и Черным морями.
ВСУ ежедневно атакуют российские регионы с помощью беспилотников, под удары попадают и отдаленные от границы с Украиной регионы.
В частности, в минувший вторник пять человек погибли, еще шестеро ранены в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область.