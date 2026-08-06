Минобороны сообщило о ликвидации 605 дронов ВСУ над регионами России

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.