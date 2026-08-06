Минобороны сообщило о ликвидации 605 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака велась в период с 20:00 мск 5 августа до 08:00 мск 6 августа.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Минобороны подчеркнули, что все 605 украинских БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО.
Ранее Минобороны РФ прокомментировало ночные удары российской армии по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами президента РФ Владимира Путина, сказанными более восьми лет назад.