Ракетная угроза прервала рабочий день 6 августа в Самарской области

Рабочий четверг, 6 августа, был прерван в Самарской области воздушной тревогой. Сирены завыли в 10:08 оповещая граждан об угрозе атаки крылатыми ракетами.
Общественный транспорт, как это полагается, остановился, высадив пассажиров. Теперь это правило касается и водного сообщения, так что суда, ещё не вышедшие в рейс остаются у причалов до отбоя угрозы.
Напоминаем нашим читателям о недопустимости съёмки летящих ракет или БПЛА, работы ПВО и последствий прилётов, если таковые будут. Нарушителям, распространяющим такие кадры, грозит административное и даже уголовное преследование.
Последняя серьёзная атака с воздуха была совершена на Самарскую область 2 августа. БПЛА попали в склад крупного маркетплейса. Торговый хаб в Новосемейкино выгорел практически полностью вместе с товарами. Погибших и раненых нет, эвакуация была проведена чётко, но экономический ущерб велик.