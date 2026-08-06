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Ракетная угроза прервала рабочий день 6 августа в Самарской области

Транспорт остановлен, всех призывают укрыться.

Источник: Аргументы и факты

Рабочий четверг, 6 августа, был прерван в Самарской области воздушной тревогой. Сирены завыли в 10:08 оповещая граждан об угрозе атаки крылатыми ракетами.

Общественный транспорт, как это полагается, остановился, высадив пассажиров. Теперь это правило касается и водного сообщения, так что суда, ещё не вышедшие в рейс остаются у причалов до отбоя угрозы.

Напоминаем нашим читателям о недопустимости съёмки летящих ракет или БПЛА, работы ПВО и последствий прилётов, если таковые будут. Нарушителям, распространяющим такие кадры, грозит административное и даже уголовное преследование.

Последняя серьёзная атака с воздуха была совершена на Самарскую область 2 августа. БПЛА попали в склад крупного маркетплейса. Торговый хаб в Новосемейкино выгорел практически полностью вместе с товарами. Погибших и раненых нет, эвакуация была проведена чётко, но экономический ущерб велик.

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