В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно пересекли границу РФ в Курской области и заняли десятки населенных пунктов, включая райцентр Суджу. Националисты и иностранные наемники игнорировали международное право, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления.
Практически сразу после вторжения в регионе начала действовать группа военных следователей.
Сотрудники ГВСУ СК России зафиксировали злодеяния боевиков в отношении жителей Курска, Суджи, а также сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыково, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других территорий.
По этим фактам уже возбуждено 711 уголовных дел. Из них 706 касаются террористических атак.
«Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получил 561 человек», — подчеркнула Петренко.
Следственным комитетом собраны доказательства и по фактам массовых убийств, а также мародерства.
Кроме того, расследуются дела о повреждении 53 объектов культурного наследия. В списке пострадавших — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских “Марьино”. Эти здания обстреливались из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
На сегодняшний день следователи, криминалисты и эксперты осмотрели 186 населенных пунктов Курской области. Проведенные экспертизы позволили оценить ущерб от действий украинских формирований почти в 505 миллиардов рублей.
Расследование уже завершено по более чем 300 уголовным делам. Суды вынесли приговоры в отношении 280 боевиков.
Не прекращается работа и с мирными жителями, которых удалось вернуть из захваченных территорий. Следователи изучают их показания.
“Следственный комитет России продолжит принимать меры к тому, чтобы дать уголовно-правовую оценку”, — добавила Петренко.