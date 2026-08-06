СК раскрыл масштаб зверств ВСУ в Курской области: погибло 640 мирных жителей

Кроме того, расследуются дела о повреждении 53 объектов культурного наследия. В списке пострадавших — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских “Марьино”. Эти здания обстреливались из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.