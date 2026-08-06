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В США заявили, что обмен разведданными с Украиной восстановился

Сенат США: обмен разведданными с Киевом вышел на прежний уровень.

Источник: Комсомольская правда

Американские законодатели уверены, что США и Украина увеличили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня. Об этом сообщает Politico.

С такой оценкой выступили, в частности, Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), сенаторы Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния).

Комментируя эти оценки, представители Белого дома отметили, что президент США Дональд Трамп «хочет урегулировать конфликт». А его администрация намерена и дальше играть конструктивную роль в урегулировании противостояния. При этом американские власти полны оптимизма, что мирная сделка будет достигнута.

Тем временем, президент США Дональд Трамп продолжает водить Зеленского за нос в вопросе передачи Украине технологий производства зенитно-ракетных комплексов Patriot.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия должна быть готова к длительному конфликту, поскольку ЕС в ближайшее время не будет способствовать его урегулированию.

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