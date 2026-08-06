В США заявили, что обмен разведданными с Украиной восстановился

Комментируя эти оценки, представители Белого дома отметили, что президент США Дональд Трамп «хочет урегулировать конфликт». А его администрация намерена и дальше играть конструктивную роль в урегулировании противостояния. При этом американские власти полны оптимизма, что мирная сделка будет достигнута.