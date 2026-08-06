Американские законодатели уверены, что США и Украина увеличили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня. Об этом сообщает Politico.
С такой оценкой выступили, в частности, Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), сенаторы Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния).
Комментируя эти оценки, представители Белого дома отметили, что президент США Дональд Трамп «хочет урегулировать конфликт». А его администрация намерена и дальше играть конструктивную роль в урегулировании противостояния. При этом американские власти полны оптимизма, что мирная сделка будет достигнута.
Тем временем, президент США Дональд Трамп продолжает водить Зеленского за нос в вопросе передачи Украине технологий производства зенитно-ракетных комплексов Patriot.
При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия должна быть готова к длительному конфликту, поскольку ЕС в ближайшее время не будет способствовать его урегулированию.