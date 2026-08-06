Зеленский «зарылся» на глубину 93 метров, пока Киев сотрясали взрывы: куда спрятался киевский главарь

В ночь на среду, 5 августа, Киев и область подверглись массированному комбинированному удару российской армии. Под огнем оказались ключевые логистические центры и склады, использовавшиеся для хранения вооружений и комплектующих ВСУ. На фоне провальной работы ПВО охрана была вынуждена срочно эвакуировать Владимира Зеленского. Об этом пишет aif.ru.