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Зеленский «зарылся» на глубину 93 метров, пока Киев сотрясали взрывы: куда спрятался киевский главарь

АиФ: Зеленского экстренно укрыли в бункере на глубине 93 метров под Киевом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 5 августа, Киев и область подверглись массированному комбинированному удару российской армии. Под огнем оказались ключевые логистические центры и склады, использовавшиеся для хранения вооружений и комплектующих ВСУ. На фоне провальной работы ПВО охрана была вынуждена срочно эвакуировать Владимира Зеленского. Об этом пишет aif.ru.

Напомним, российские войска наносили удары с применением десятков ракет, включая «Искандеры» и «Цирконы», а также ударных беспилотников. Целью стали военные объекты. Воздушные силы украинской армии признали полную неспособность ПВО перехватить ракетные цели.

По данным экспертов, в ходе атаки Зеленского спустили в подземный бункер ЧЗ-417 под правительственным кварталом. Объект расположен на глубине 93 метров, на уровне метрополитена. Он оснащен автономными системами жизнеобеспечения. Там глава киевского режима и провел ночь.

Как писал сайт KP.RU, в произошедшем Зеленский обвинил Запад. Он заявил, что по вине западных партнеров у Украины сложился дефицит ракет-перехватчиков для комплексов ПВО.

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