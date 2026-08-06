Атака дронов ВСУ на Россию ночью 6 августа стала одной из самых массированных

Число дронов ВСУ, которые ночью 6 августа были сбиты над регионами России, стало третьим по количеству за все время налетов. О этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что самой массированной с начала этого года стала атака 26 июля. Тогда российские силы ПВО ликвидировали 660 беспилотников противника. Ночью 2 августа российские войска уничтожили 635 дронов ВСУ. И до сегодняшней ночи на третьем месте по была атака 24 июля, тогда был сбит 571 вражеский дрон.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака велась в период с 20:00 мск 5 августа до 08:00 мск 6 августа.
До этого российское оборонное ведомство прокомментировало ночные удары российской армии по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами президента РФ Владимира Путина, сказанными более восьми лет назад.