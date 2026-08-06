Атака дронов ВСУ на Россию ночью 6 августа стала одной из самых массированных

Отмечается, что самой массированной с начала этого года стала атака 26 июля. Тогда российские силы ПВО ликвидировали 660 беспилотников противника. Ночью 2 августа российские войска уничтожили 635 дронов ВСУ. И до сегодняшней ночи на третьем месте по была атака 24 июля, тогда был сбит 571 вражеский дрон.