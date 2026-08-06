В Свердловской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил, что нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. О подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112. Могут быть ограничены связь и мобильный интернет.
Режим ракетной опасности также объявлен в соседних регионах — в Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане.
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