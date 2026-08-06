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В Свердловской области объявлена ракетная опасность

На территории Свердловской области объявлен режим ракетной опасности в 11:45, сообщили в региональном МЧС. Уральцев призвали держаться подальше от окон и спрятаться в укрытии — в метро, паркинге, подвале, убежище.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил, что нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. О подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112. Могут быть ограничены связь и мобильный интернет.

Режим ракетной опасности также объявлен в соседних регионах — в Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане.

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