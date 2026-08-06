Лантратова и Хинштейн помогают в поиске 300 пропавших жителей Курской области

Судьба около 300 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ в регион в 2024 году, остаётся неизвестной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
«Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека», — рассказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что сегодня делается всё возможное для возвращения россиян домой. По её словам, с момента начала конфликта удалось вернуть 170 курян, которых насильно удерживали на территории Украины.
Ранее Яна Лантратова заявила, что обращения по теме СВО в её аппарате стараются рассматривать не дольше трёх дней, чтобы быстрее помогать военным и их семьям. Всего с начала работы поступило около 10 тысяч обращений, по 342 из которых уже приняты положительные решения.