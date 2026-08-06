Лантратова и Хинштейн помогают в поиске 300 пропавших жителей Курской области

Ранее Яна Лантратова заявила, что обращения по теме СВО в её аппарате стараются рассматривать не дольше трёх дней, чтобы быстрее помогать военным и их семьям. Всего с начала работы поступило около 10 тысяч обращений, по 342 из которых уже приняты положительные решения.