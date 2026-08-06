В Челябинской области объявили ракетную опасность

На территории Челябинской области 6 августа в 11:45 ввели режим «Ракетная опасность». Оповещение распространили региональные службы гражданской обороны. Режим означает угрозу воздушного нападения — его вводят при вероятности удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, сообщили в правительстве Челябинской области.
Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют немедленно проследовать в ближайшее убежище, подвал, подземный переход или паркинг. Тем, кто находится в здании, необходимо спуститься на нижний этаж, не пользуясь лифтом. Если спуститься невозможно, следует закрыть окна и шторы, отойти от окон и укрыться в помещении без остекления между несущими стенами, например в санузле, коридоре или кладовой. Важно выключить газ и электроприборы, держать при себе телефон, документы и воду. На улице нельзя оставаться на открытой местности — нужно укрыться в ближайшем здании или паркинге, держаться подальше от окон и рекламных конструкций. Если укрытия нет, следует лечь на землю в низине или овраге, прикрыв голову руками. В транспорте необходимо выйти и найти укрытие в ближайшем здании или подземном переходе.
В связи с введением режима возможны перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи. Категорически запрещается снимать на телефон работу средств противовоздушной обороны и беспилотники, подбирать или перемещать обломки, выходить из укрытия до сигнала «Отбой ракетной опасности», а также распространять непроверенную информацию. Ответственные службы принимают все необходимые меры.
После отбоя, если заметили подозрительные предметы или обломки, не трогайте их и немедленно звоните по номеру 112. Осмотрите помещение на предмет повреждений и проверьте, все ли в порядке у близких. Сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям.
Единый номер экстренных служб — 112. Следите за оповещениями в официальных каналах.