В Челябинской области объявили ракетную опасность

Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют немедленно проследовать в ближайшее убежище, подвал, подземный переход или паркинг. Тем, кто находится в здании, необходимо спуститься на нижний этаж, не пользуясь лифтом. Если спуститься невозможно, следует закрыть окна и шторы, отойти от окон и укрыться в помещении без остекления между несущими стенами, например в санузле, коридоре или кладовой. Важно выключить газ и электроприборы, держать при себе телефон, документы и воду. На улице нельзя оставаться на открытой местности — нужно укрыться в ближайшем здании или паркинге, держаться подальше от окон и рекламных конструкций. Если укрытия нет, следует лечь на землю в низине или овраге, прикрыв голову руками. В транспорте необходимо выйти и найти укрытие в ближайшем здании или подземном переходе.