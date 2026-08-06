Алаудинов предложил возобновить смертную казнь в России для трибунала над ВСУ

Алаудинов подчеркнул, что «свой Нюрнбергский процесс» в России обязательно состоится, и он будет носить «русское название». По его словам, на трибунал следует пригласить представителей недружественных стран, чтобы они увидели, какое наказание понесут те, кто «пришел с мечом» на российскую землю.