Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о необходимости возобновить смертную казнь в России на время проведения трибунала над украинскими военными. Соответствующее мнение он выразил в интервью ТАСС в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область.
Алаудинов подчеркнул, что «свой Нюрнбергский процесс» в России обязательно состоится, и он будет носить «русское название». По его словам, на трибунал следует пригласить представителей недружественных стран, чтобы они увидели, какое наказание понесут те, кто «пришел с мечом» на российскую землю.
«Мы для них должны возобновить смертную казнь на территории Российской Федерации для того, чтобы мы могли дать по заслугам этим людям», — подытожил Алаудинов.
Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область произошло два года назад, 6 августа 2024 года. В результате действий ВСУ погибли 640 мирных жителей. Ранения получил 561 человек, том числе 25 детей. Операция по освобождению Курской области от украинских войск длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории региона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что вслед за Курской областью будут освобождены все субъекты России, находящиеся под контролем Киева, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.