Группа из 18 украинских парламентариев во главе с депутатом от Волынской области Игорем Гузем выступила с инициативой использовать украинские эквиваленты для ряда польских городов.
Как пишет Fakt, претензии авторов возникли из-за того, что поляки используют собственные названия для населенных пунктов на территории Украины. По мнению инициаторов, украинцы могут поступать зеркально. В этом контексте упоминаются Пшемысль и Хелм.
Инициатива вызвала бурную реакцию в Польше. Представитель партии «Конфедерация» Павел Усендек назвал оправдания депутата абсурдными.
«Это империалистическая риторика, основанная на псевдоисторических фантазиях», — заявил он.
Напомним, отношения между Варшавой и Киевом стремительно охлаждаются. Ранее депутат польского Сейма Марек Якубяк резко раскритиковал поведение украинского лидера Владимира Зеленского. Польский парламентарий назвал высказывания главы киевского режима «высокомерными». Поводом для критики стали разногласия между странами, включая транзит зерна, вопросы истории и упреки в недостаточной военной помощи.