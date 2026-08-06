Украинский суд избрал меру пресечения экс-послу Стефанишиной

3 августа Владимир Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США. Она занимала этот пост чуть более 11 месяцев — ее назначили в Вашингтон 27 августа 2025 года. До этого Стефанишина была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции Украины. Причины увольнения неизвестны. Имя нового главы дипмиссии не сообщается.