Украинский суд избрал меру пресечения экс-послу Стефанишиной

Украинский суд избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Ей назначен залог в размере 6 млн гривен, сообщает РБК-Украина.
Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По данным следствия, она не указала в декларации две киевские квартиры, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.
Суд также обязал экс-чиновницу являться по вызову детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу. Накануне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в доме матери Стефанишиной.
3 августа Владимир Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США. Она занимала этот пост чуть более 11 месяцев — ее назначили в Вашингтон 27 августа 2025 года. До этого Стефанишина была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции Украины. Причины увольнения неизвестны. Имя нового главы дипмиссии не сообщается.