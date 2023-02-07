Каковы перспективы российского валютного рынка на начало февраля?

О перспективах валютного рынка рассуждает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг:
— Между парами евро/доллар, доллар/рубль, рубль/евро идет активная игра, связана она с ожиданиями по динамике ставок в США и Европе. Последние данные статистические по рынку труда в США показали, что рынок раскален и Федеральному резерву, наверное, придется сильнее повышать ставки.
Поэтому мы видим сегодня ослабление евро достаточно активное, и на этом фоне, если посмотреть по бивалютной корзине, рубль укрепляется, что говорит о том, что в конце января наблюдавшийся приток импорта несколько сократился.
— Каких значений стоит ждать?
— Учитывая, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в физическом выражении некоторым образом сократится на ближайшие месяцы, я думаю, что будем около этих значений некоторое время, а ближе к концу февраля, скорее всего, перевалим за 70 рублей в паре рубль/доллар.
Возможно, российская валюта еще немного сдаст свои позиции, но в долгосрочной перспективе рубль будет укрепляться, считает аналитик управляющей компании «Альфа-капитал» Владимир Брагин:
— Краткосрочно рубль может еще слабеть на фоне всех новостей, но долгосрочно я таких проблем не вижу. Можем увидеть еще некоторое движение выше 70 рублей, наверное, в районе 71−72 рублей, вполне можем видеть, но долгосрочно я за более крепкий рубль, 65−70 рублей — вот такой диапазон мы для себя закладываем.
Но вообще, в целом на этот год, наверное, 65−75 рублей, но ближе к нижней границе.
— По прогнозу Goldman Sachs, цена на нефть к 2024 году может резко вырасти из-за дефицита предложения. На мировом рынке говорят о недостатке добывающих мощностей, из-за этого стоимость сырья изменится сейчас с нынешних 80 до 100 долларов за баррель и выше. Согласны ли вы с таким прогнозом?
— Новостной фон для нефти остается негативным. Открывается Китай, но одновременно есть факторы циклического замедления экономики США плюс проблемы в экономике Европы. И вот этот фактор может этому прогнозу сильно помешать, цены на нефть могут оказаться несколько ниже всех оптимистичных прогнозов.
Директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков не видит очевидной реакции со стороны рынка: «Рынок акций в целом никак не реагирует, он растет, очевидно, другие факторы оказываются более важными. Бумаги нефтегазового сектора, которые затронуты, демонстрируют в целом на протяжении уже нескольких месяцев отстающую динамику, но, я думаю, здесь вопрос не в санкциях на мазут, а в том, насколько режим ограничений, перестроение логистики осложнили им жизнь и работу. Плюс неопределенности в налогообложении. Тем не менее, несмотря на это, большинство компаний смогут по-прежнему показывать хорошие финансовые результаты и платить дивиденды».
Если говорить про рубль, то надо понимать, что это не единственный фактор, влияющий на курс рубля. Например, продажи валюты по вновь введенному бюджетному правилу могут в какой-то мере компенсировать то снижение экспортной выручки, которое может произойти вследствии этих санкций.
Виталий Исаковдиректор по инвестициям управляющей компании «Открытие»
Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота», считает, что санкции, наложенные на нефтяной сектор, не особенно повлияли на его состояние: «Реальной ситуации мы до конца не знаем, но из того, что мы видели по ноябрю и декабрю, вырисовывается следующая ситуация: несмотря на все санкционное давление, несмотря на все угрозы со стороны западных партнеров, наши нефтяники чувствуют себя очень и очень неплохо. Кажется, что общая логика санкционного давления работает ровно так, что на нас могут налагать некоторые ограничения по цене сырой нефти, по цене тех или иных нефтепродуктов, которые из России уходят, но это не будет влиять ровным счетом ни на что, потому что наш бизнес найдет возможности выходить и выводить центры прибыли из России».
Когда говорят о том, что введут санкции против вывоза сырого продукта, против страхования, против фрахтования и так далее, забывают, что уже 20 лет существует Венесуэла, уже 20 лет существует Иран, а то и больше, и как-то они научились без этого всего обходиться. Как-то они выучили, что существуют нефтетрейдеры за пределами лондонского Сити, что существуют страховые компании, которые не базируются в Штатах, и самое главное — существует огромный теневой флот, который точно так же не подконтролен нашим европейским и американским партнерам.
Александр Тимофеевдиректор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота»