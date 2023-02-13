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21:40 (мск), источник: РБК

Сбережения россиян в банках за рубежом в кризисный год выросли втрое

На 1 января 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн руб., или $94,3 млрд по курсу на отчетную дату, следует из статистики Банка России. За кризисный 2022 год показатель в долларовом выражении подскочил более чем втрое: за январь—декабрь клиенты-физлица пополнили вклады в иностранных банках на $63,7 млрд.

ЦБ: $ 73.6307   +0.84 € 78.6710   +0.62 ММВБ: $ 73.8250   +0.43 € 79.0625   +0.62
Источник: Reuters

Это рекордный прирост средств на депозитах населения в кредитных организациях-нерезидентах как минимум с 2018 года, за все время раскрытия статистики ЦБ. Для сравнения: за весь 2021 год россияне перевели на депозиты за рубежом $5,4 млрд — меньше, чем в отдельные месяцы прошлого года.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную операцию на Украине. Тогда же на российском фондовом рынке произошел обвал, а банки столкнулись с резким оттоком средств вкладчиков. Как следует из статистики ЦБ, в феврале был зафиксирован первый всплеск на депозитах населения в банках-нерезидентах: за месяц показатель увеличился на рекордные на тот момент $4,3 млрд после $0,5 млрд в январе.

В марте—мае отток замедлился, поскольку действовали жесткие ограничения ЦБ на денежные переводы за рубеж. Как только регулятор их ослабил, вывод средств на депозиты в иностранных банках активизировался: во втором полугодии он составил $48,9 млрд, то есть 77% годового результата.

Пиковыми месяцами стали сентябрь ($9,3 млрд) и ноябрь ($9,2 млрд). В декабре остатки на депозитах увеличились на рекордные 1,3 трлн руб., но рост во многом был связан с ослаблением рубля — в пересчете на доллары прирост достиг $7 млрд.

Пополнение депозитов в банках-нерезидентах сопровождалось значительным оттоком валютных сбережений клиентов-физлиц в российских банках. Так, по данным ЦБ, на 1 января 2023 года остатки средств населения на вкладах в валюте составляли 4,09 трлн руб., или $58,1 млрд на отчетную дату. В долларовом выражении за прошлый год они сократились на 39,5%, или на $38 млрд.

Банк России сообщал о значительной девалютизации балансов кредитных организаций и планировал стимулировать этот процесс. Регулятор дважды в прошлом году повышал норму резервирования привлеченных средств в валюте и объявил об этом снова 13 февраля — с марта ставка отчислений по обязательствам банков в валюте вырастет до 7%. Участники рынка сами стимулировали клиентов-физлиц сокращать объем валютных остатков — с июня многие российские банки ввели комиссии за хранение долларов, евро и других «недружественных» валют на текущих счетах.

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