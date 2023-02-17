ЦБ РФ с 1 апреля запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 13 банками

«Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», — сказала она.
Как пояснила Скоробогатова, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля.
Она также отметила, что 13 банков прошли все тесты — и технические, и операционные. Регулятор рассчитывает, что они 1 апреля выйдут в пилотный проект с теми клиентами, которых определили.
Ранее Банк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.