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14:50 (мск), источник: ТАСС

Главный экономист ВЭБ. РФ ожидает роста цен на газ и нефть в Европе во второй половине года

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 2 марта. /ТАСС/. Цены на газ и нефть, как ожидается, вырастут в Европе во второй половине 2023 года. Об этом заявил в четверг на Зимней зерновой конференции, которая проходит в Алтайском крае, главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач.

Источник: Reuters

«Альтернативных источников газа [для Европы] мало, поэтому ситуация здесь будет хуже, и это, скорее всего, приведет к тому, что будет скачок цен на газ, который мы наблюдали в 2022 году. Наше ожидание, что мы получим в 3−4 квартале этого года новый пик. И такой скачок цены на газ приведет к тому, что цены на нефть в конце года тоже начнут повышаться», — сказал Клепач.

В представленной им презентации указывается, что цена на газ может достигнуть в III квартале $870 за тысячу кубометров.

«В случае усиления санкционного давления дисконт на российскую нефть будет сохраняться повышенным, и контрактная цена Urals будет около $60 за баррель», — указывается в слайде.

По мнению Клепача, такая ситуация негативно скажется на экономике европейских стран. «Сейчас мягкая зима им очень помогает, но главные проблемы у них начнутся следующей осенью и зимой, так как летом у них не будет дешевого и доступного газа, — считает эксперт. — Сжиженного дешевого газа тоже не будет, так как США наращивают поставки в Китай, который законтрактовал очень большие объемы».

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1—3 марта на территории Алтайского края, который является одним из регионов — лидеров по производству зерна, проходит Зимняя зерновая конференция. Форум проводится с 2008 года и является крупнейшей за Уралом площадкой для формирования стратегий развития предприятий агропромышленного комплекса страны. В числе ее участников более 160 компаний из России и Казахстана.

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