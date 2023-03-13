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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Курс доллара опустился ниже 75 рублей на фоне банковского кризиса в США

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 13 марта, американская валюта торговалась ниже 75 рублей, свидетельствуют данные площадки. Доллар начал падать по отношению к другим валютам на фоне обострившегося банковского кризиса в США.

ЦБ: $ 75.9406   +0.04 € 80.4009   +0.26 ММВБ: $ 75.1175   -0.98 € 80.3000   -0.70

В нижней точке доллар опускался до 74,9 рубля. Такого уровня валюта достигла впервые с 1 марта. На момент написания материала котировки немного подскочили, до 75,08 рубля. Аналогичную динамику показывает курс евро — на минимуме цена падала почти до 80 рублей, впервые с 8 марта.

Доллар от TradingView

На изменения курсов валют повлияло закрытие крупнейшего банка Кремниевой долины Silicon Valley Bank (SVB) — в пятницу, 10 марта, кредитная организация обанкротилась, предвещая США повторение кризиса 2008 года. «Причина такого движения [снижения курса доллара по отношению к рублю] в общем спаде индекса доллара. На фоне происходящих в США событий в банковском секторе локально наблюдается отток из долларов в другие валюты», — объяснил аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, пишут РИА Новости. Однако благодаря «оперативному решению проблемы» такая динамика может быть кратковременной, добавил он.

На фоне ситуации в банковском секторе США также усилилась волатильность на мировых рынках — после открытия торгов в понедельник акции крупнейших банков мира перешли к падению, поскольку появились опасения, что они повторят судьбу SVB. Например, акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse рухнули почти на 11 процентов.

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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