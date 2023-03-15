10:52 (мск), источник: Известия
Законные деньги: на какие надбавки к зарплате имеют право россияне
Работодатели обязаны доплачивать своим сотрудникам в ряде случаев.
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Россияне имеют право на целый ряд надбавок к зарплате, которые прописаны в действующем законодательстве, рассказали эксперты. К примеру, сотрудник имеет право на компенсации, если работает на вредном или опасном производстве, а также в местностях с особыми климатическими условиями. Подробности о том, на какие еще надбавки к зарплате могут претендовать сотрудники и куда жаловаться, если работодатель отказывается их платить, выясняли «Известия».
Как говорит в беседе с «Известиями» юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Иван Смирнов, оплата труда работников складывается из трех основных частей. Первая — это оклад, который может быть представлен как в виде фиксированной ежемесячной выплаты, так и почасовой ставки. Вторая часть — это стимулирующие выплаты (премиальная часть). Их выплата может быть поставлена в зависимость от достижения сотрудником определенных показателей работы или, напротив, не выплачиваться при наличии претензий работодателя.
— Первая часть заработной платы присутствует в трудовом договоре всегда, премии устанавливаются по усмотрению работодателя, а компенсационные выплаты устанавливаются как Трудовым кодексом (ТК РФ), так и локальными нормативно-правовыми актами организации, — объясняет эксперт.
При этом, как отмечает эксперт компании «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына, сотрудникам, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, зарплату выплачивают с учетом районного коэффициента.
— Для каждого региона установлен свой районный коэффициент, который может отличаться для разных городов, областей и сфер деятельности, — рассказывает специалист.
Распространена и надбавка за вахтовый метод работы: она выплачивается за каждый календарный день пребывания сотрудника на месте работ в период вахты. Также оплачивают сотруднику те дни, когда он был в пути от места расположения организации (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, — это предусмотрено частью 1 статьи 302 ТК РФ.
— Коммерческие организации сами устанавливают размер надбавки в локальном акте или коллективном договоре, — говорит Анастасия Синицына. — Например, согласно части 4 статьи 302 ТК РФ, ее можно закрепить в положениях об оплате труда или о вахтовом методе работы.
Если сотрудник занят на работе с вредными или опасными условиями труда, работодатель должен обеспечить ему доплату в размере как минимум 4% от тарифной ставки или оклада. По словам Анастасии Синицыной, в соответствии со статьями 146, 147 и 372 ТК РФ конкретный порядок выплат за вредность работодатель устанавливает самостоятельно в трудовом, коллективном договоре или в локальном акте с учетом мнения профсоюза.
— Сотруднику также положены компенсации и доплаты, если его постоянная работа носит разъездной характер, — объясняет собеседница «Известий». — В частности, работодатель должен компенсировать расходы на проезд и наем жилого помещения, если сотрудник не может каждый день возвращаться к себе домой.
К примеру, речь может идти об оплате парковки личного автомобиля. Как говорит Анастасия Синицына, важно учитывать, что выплата сотруднику надбавок за разъездной характер работы не освобождает организацию от обязанности возмещать расходы, связанные с разъездами.
— Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, — рассказывает гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель, — Труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо по желанию работника в одинарном размере с предоставлением отдыха в другой день.
Эксперт подчеркивает, что коллективным договором или локальным нормативным актом эти надбавки могут быть установлены в повышенном размере. В свою очередь Иван Смирнов указывает на то, что к компенсационным выплатам также относятся надбавки за совмещение должностей и расширение зон обслуживания. Если сотрудник замещает должность временно отсутствующего коллеги и выполняет должностные обязанности сверх своей инструкции, работодатель обязан предусмотреть дополнительные выплаты при заключении с ним дополнительного соглашения.
Помимо обязательных доплат, положенных по закону, работодатель по своей инициативе может установить для сотрудника стимулирующие надбавки — к примеру, за выслугу лет, а также сложность и напряженность работы. Все гарантии и компенсации, положенные сотруднику, в том числе размеры доплат, закрепляются в локальных нормативных актах и в трудовом договоре. При этом, по словам Сергея Гебеля, работник должен быть в установленном порядке ознакомлен с документами, устанавливающими систему оплаты труда. В некоторых случаях для выплаты работодатель издает соответствующий приказ.
— В целом компенсационные надбавки выплачиваются за работу в условиях, отличающихся от нормальных, — говорит собеседник «Известий». — А в случае прекращения таких условий перестает выплачиваться и доплата. Все положения изначально прописываются в локальных нормативных актах и трудовом договоре, поэтому отдельного оформления для них не требуется.
Как отмечает Анастасия Синицына, согласно нормам Налогового кодекса, не облагаются НДФЛ и страховыми взносами все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ (в пределах установленных норм), которые связаны с исполнением работником его трудовых обязанностей. Речь идет о надбавках за вахтовый метод работы и разъездную работу.
— Эти два вида надбавок не облагаются НДФЛ, — объясняет Синицына. — А все остальные надбавки являются частью заработной платы и облагаются НДФЛ в обычном порядке.
Если работнику не выплачивают обязательные надбавки, это считается нарушением трудового законодательства согласно статье 5.27 («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») КоАП РФ. По ней должностным лицам за это нарушение могут вынести предупреждение или оштрафовать на 10−20 тыс. рублей.
Наказание для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будет меньше — 1−5 тыс. рублей. Зато юридическим лицам, которые не выплачивают сотрудникам положенные надбавки, придется заплатить 30−50 тыс. рублей штрафа.
— При этом надзорные органы, скорее всего, обяжут нарушителя пересчитать зарплату сотрудника за весь период и выплатить ему всё, что не было доплачено, — говорит Анастасия Синицына.
Для того чтобы привлечь к ответственности работодателя, который не оформляет и не выплачивает положенные по закону надбавки, Сергей Гебель советует жаловаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру и суд. При этом можно подать жалобы во все эти инстанции одновременно.
— За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, включая оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, работодателя могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности, — заключает собеседник «Известий».