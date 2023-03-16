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16:49 (мск), источник: Ведомости

ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять базовую процентную ставку на 50 б. п., до 3,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Уточняется, что на 50 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам ЕЦБ, до 3,75% и до 3% соответственно. Ставки будут увеличены с 22 марта.

Это третье повышение ставки на 50 б. п. подряд. До этого, в октябре и ноябре, регулятор повышал ставки сразу на 75 б. п.

2 марта стало известно, что инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% после 8,6% в январе и 9,2% в декабре 2022 г. Сильнее всего цены выросли в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%). Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%).

Как ранее писали «Ведомости», в совете управляющих ЕЦБ назвали наиболее желательным для Европы достижение максимальной ставки к сентябрю этого года. Это позволит общеевропейскому регулятору достичь цели по инфляции в 2% уже к 2024−2025 гг., заявил член совета и председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

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