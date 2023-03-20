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04:53 (мск), источник: Коммерсантъ

New York Community Bank купит обанкротившийся Signature Bank

New York Community Bank приобретет большую часть активов Signature Bank, который был закрыт регуляторами после банкротства Silicon Valley Bank. Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США.

Источник: AFP 2022

Сделка предполагает переход структурам New York Community Bank активов на $38,4 млрд, включая кредиты на $12,9 млрд, приобретенные с дисконтом в $2,7 млрд. Активы примерно на $60 млрд останутся в конкурсном управлении для их использование корпорацией страхования вкладов. New York Community Bank получит контроль над 40 бывшими отделениями Signature Bank.

Signature Bank стал вторым банком потерпевшим крах в результате кризиса. Он стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. Кредитная организация базируется в Нью-Йорке, она была крупным кредитором в трех штатах, однако в последние годы ориентировалась на криптовалюты. Это стало одной из причин беспокойства вкладчиков после того, как обанкротился Silicon Valley Bank, ориентированный на стартапы. Регулятор штата Нью-Йорк 12 марта закрыл Signature Bank во избежание системных рисков.

О судьбе более крупного Silicon Valley Bank пока не сообщалось. По информации Bloomberg, его распродадут по частям. Испытавший проблемы при кризисе один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse будет продан самому крупному банку страны UBS.

Леонид Уварчев

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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