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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Цены на нефть установили новый антирекорд с декабря 2021 года

В ходе торгов 20 марта цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 71 доллара за баррель, установив антирекорд с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные биржи ICE. WTI падала ниже 65 долларов за баррель впервые с 2 декабря 2021-го.

В нижней точке стоимость майских фьючерсов Brent опускалась до 70,56 доллара за баррель. По состоянию на 10:24 по московскому времени она скорректировалась до 71,06 доллара (минус 2,62 процента к предыдущему закрытию торгов).

Стоимость майских фьючерсов американской марки WTI на минимуме составляла 64,76 доллара за баррель. К 10:24 цены поднялись до 65,16 доллара (минус 2,64 процента).

Brent от TradingView

Нефть дешевеет вторую неделю на фоне опасений, что кризис в мировом банковском секторе может вызвать глобальную рецессию, которая, в свою очередь, приведет к снижению спроса на топливо, отмечают аналитики Reuters. Кроме того, понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

За пять рабочих дней на прошлой неделе Brent рухнула на 11,9 процента, а WTI — на 13 процентов. Такая динамика стала самым значительным недельным снижением с августа 2022-го для европейской нефти и с июня — для американской.

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