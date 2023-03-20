Цены на нефть установили новый антирекорд с декабря 2021 года

В нижней точке стоимость майских фьючерсов Brent опускалась до 70,56 доллара за баррель. По состоянию на 10:24 по московскому времени она скорректировалась до 71,06 доллара (минус 2,62 процента к предыдущему закрытию торгов).
Стоимость майских фьючерсов американской марки WTI на минимуме составляла 64,76 доллара за баррель. К 10:24 цены поднялись до 65,16 доллара (минус 2,64 процента).
Нефть дешевеет вторую неделю на фоне опасений, что кризис в мировом банковском секторе может вызвать глобальную рецессию, которая, в свою очередь, приведет к снижению спроса на топливо, отмечают аналитики Reuters. Кроме того, понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.
За пять рабочих дней на прошлой неделе Brent рухнула на 11,9 процента, а WTI — на 13 процентов. Такая динамика стала самым значительным недельным снижением с августа 2022-го для европейской нефти и с июня — для американской.