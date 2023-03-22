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20:15 (мск), источник: © РИА Новости

В США могут обанкротиться еще 50 банков, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

Источник: AP 2022

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков — ред.), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», — сообщил он.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

Макдональд добавил, что текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом самого Lehman Brothers.

Оценивая отток средств со счетов американских финансовых организаций, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, прогнозирует «сотни миллиардов долларов», которые потеряют региональные банки в США. В то же время, по его мнению, эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.

Эксперт добавил, что американским властям придется увеличить гарантии по депозитам по сравнению с существующими.

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что министерство финансов США изучает возможности гарантирования всех банковских вкладов в случае ухудшения ситуации в банковском секторе, для чего могут понадобиться средства валютного стабфонда.

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