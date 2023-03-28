16:07 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости
Россиянину на квартиру надо копить восемь лет, если не пить и не есть
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения, доступность снизилась: если в конце 2019 года в среднем на новую квартиру надо было копить 6 лет, то сейчас это уже 8 лет — при условии, что откладываться будет вся зарплата, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».