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05:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам спрогнозировали курс рубля в апреле

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал россиянам, каким станет курс рубля в апреле. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Источник: Reuters

Васильев назвал апрель одним из самых благоприятных месяцев года для рубля. По его словам, за последние 16 лет российская валюта в этом месяце 11 раз укреплялась к доллару: в среднем, на 1,1 процента. В апреле этого года счет платежного баланса является профицитным, приток валюты от экспорта сохраняется на высоком уровне, а спрос на нее для импорта и зарубежного туризма — на низком.

Позитивным фактором для курса рубля являются валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Кроме того, сохраняются жесткие ограничения на движение капитала, нерезиденты на бирже по-прежнему отсутствуют. Возможное увеличение продаж юаней с 7 апреля придаст рублю устойчивости, поэтому аналитик допустил его курс в диапазоне 74−79 к доллару в апреле.

Доллар от TradingView

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал условие для укрепления рубля. По его мнению, сокращение дефицита бюджета России и восстановление цены на нефть марки Brent около 85 долларов за баррель позитивно отразится на российской валюте.

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