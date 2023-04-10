Набиуллина опровергла переход на выплату пенсий только цифровыми рублями

31 марта газета «Известия» сообщила, что некоторым пенсионерам начнут выплачивать пенсии в цифровых рублях. Как отмечало издание, нововведение затронет клиентов 13 пилотных банков.
«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).
16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. В конце марта ЦБ рассказал о первых тестах переводов цифровых рублей между физлицами.