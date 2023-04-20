Не жарко, но холодно: в РФ подскочил спрос на аппаратные криптокошельки

При этом в «М. Видео — Эльдорадо» рассказали, что не отмечают резких изменений в покупательском интересе.
В России за последний месяц зафиксировали значительное увеличение спроса на аппаратные криптокошельки среди отечественных пользователей. Об этом «Известиям» рассказали в компании RBS Crypto Labs.
— Взрывной рост связан с непрекращающимся санкционным давлением, нестабильностью традиционных инвестиционных инструментов, валютными ограничениями, повышением стоимости биткоина, а также недостаточно высоким уровнем информационной безопасности и сохранности персональных данных на известных криптоплощадках, — пояснила основатель компании Севиль Баер.
Аппаратные криптокошельки называются «холодными», потому что они работают в режиме офлайн. Подключение к сети требуется только в тот момент, когда пользователю необходимо совершить операцию на вывод цифровой валюты.
В свою очередь «горячие» постоянно (или очень часто) подключены к сети и работают онлайн.
Она считает, что немаловажную роль играют новости о скором запуске в оборот цифрового рубля. Хотя он и не является криптовалютой в прямом понимании, но всё равно популяризирует такую тематику. В ближайшее время не стоит ожидать спада интереса к аппаратным кошелькам, уверена Севиль Баер.
В «М. Видео — Эльдорадо» рассказали «Известиям», что не отмечают резких изменений в покупательском спросе на «холодные» устройства для хранения цифровой валюты относительно начала месяца или прошло года. В Ozon и Wildberries на запрос не ответили. При этом цены на аппаратные криптокошельки снижаются, что связано с увеличением объема рынка, добавили в компании Tangem AG (ведет свою деятельность в сфере блокчейн, производит в том числе такие устройства).
После введения в прошлом году ограничительных мер от ЦБ в отношении покупки и оборота иностранной валюты сохраняется стабильный рост интереса россиян к криптовалютам, отметил генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков. В начале весны 2022-го Центробанк запретил снятие со счета более $10 тыс., если он был открыт до 9 марта.
— Именно аппаратные крипотокошельки позволяют сделать абсолютно анонимным владельца, никто не узнает, из какой он страны, какое у него гражданство. Это позволяет россиянам в условиях ограничений надеяться на то, что выведенные таким способом средства не будут заморожены. Любой другой сценарий грозит риском блокировки денег, — пояснил Иван Федяков.
Севиль Баер называет и другое преимущество «холодных» кошельков — с ними можно работать автономно, без выхода в онлайн, что дает дополнительную защиту от утечки данных и средств.
Пока нельзя говорить о каком-то массовом приобретении аппаратных криптокошельков, поскольку они интересны ограниченному сегменту людей, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Нынешний рост спроса, по его мнению, спровоцировали ограничения на криптобиржах для россиян — в последние месяцы были введены лимиты по размеру счетов, запрет на покупку долларов и евро через сервис P2P, ограничения доступа. Среди других причин — появление достаточно большого количества различных вариантов устройств для хранения цифровой валюты по приемлемым ценам.
На фоне роста интереса россиян к криптовалюте необходимо принятие законов в этой сфере для защиты россиян от недружественных действий иностранных государств, уверен директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.
В частности, по его мнению, нужна легитимизация майнинга, запуск обращения таких валют (создание не менее трех площадок, обеспечивающих куплю-продажу цифровых денег в России) и установление особенностей налогообложения, как это было сделано для цифровых финансовых активов.
По данным Tangem AG, интерес россиян к аппаратным криптокошелькам взлетел на 89% за неделю с 11—16 апреля по сравнению с предыдущей.
Весеннее увеличение спроса на продукт совпало с принятием закона об электронных повестках, отметил источник «Известий» на рынке.
С конца 2021 года в России готовится законопроект о легализации майнинга. В пояснительной записке к документу, который был подготовлен в 2022-м, говорилось, что при получении цифровой валюты пользователь должен сообщить об этом властям. Законодательное закрепление позволит легально получать криптовалюту, декларировать доход и платить налоги. Из-за необходимости дополнительного согласования рассмотрение документа перенесли на 2023-й.
В I квартале этого года стоимость биткоина выросла на 72%, с $16,5 тыс. до $28,4 тыс. Одной из главных причин подорожания стали тревоги инвесторов по поводу банковского кризиса в США, говорил ранее «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Также на рынок цифровых валют влияет ситуация в глобальной экономике, ставка Федеральной резервной системы, возможное ужесточение регулирования рынка, а также череда банкротств бирж. Окончание криптозимы — еще одна причина, по которой интерес к цифровой валюте снова будет расти.
Несмотря на влияние негативных факторов, по прогнозам аналитиков агентства Brandessence, на аппаратных кошельках к 2028 году будет храниться около $1328,7 млн, среднегодовой темп роста составит около 27%.