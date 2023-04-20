Из-за гигантского черного облака в Стамбуле наступила ночь Явление длилось всего несколько минут
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

Глава Центрального банка выступила в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

  • Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, максимальная сумма для пополнения такого кошелька — 300 тыс. руб. в месяц.
  • Банк России готов быть гибким в вопросе расчетов бизнеса с зарубежными контрагентами через криптовалюты.
  • ЦБ допускает возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций вместо валюты в качестве меры по защите замороженных за рубежом российских активов.
  • Вмешиваться в работу валютного рынка допустимо лишь при угрозе для финстабильности.
  • ЦБ не может снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов.
  • Показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле.
  • Инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса выше, чем были пять лет назад. Внешние условия остаются сложными.
  • Чтобы возникло пространство для снижения ключевой ставки, необходимо снижение проинфляционных рисков.
  • Если весной 2022 года две трети российских компаний имели проблемы с поставками, то сейчас только 12%.
  • Банки должны нести больше ответственности за действия финансовых мошенников, сейчас же последствия «расхлебывают» граждане. Финансовые организации должны возвращать клиентам деньги, если они были переведены на известные счета мошенников.
  • Одна из важнейших текущих задач — развитие трансграничных платежей и расчетов по тем каналам, которые не могут перекрыть санкции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Страны Запада готовятся к жесткому ответу России на контрнаступление
В первом регионе начали вручать повестки через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБГосдумаэкономика