Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, максимальная сумма для пополнения такого кошелька — 300 тыс. руб. в месяц.
Банк России готов быть гибким в вопросе расчетов бизнеса с зарубежными контрагентами через криптовалюты.
ЦБ допускает возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций вместо валюты в качестве меры по защите замороженных за рубежом российских активов.
Вмешиваться в работу валютного рынка допустимо лишь при угрозе для финстабильности.
ЦБ не может снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов.
Показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле.
Инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса выше, чем были пять лет назад. Внешние условия остаются сложными.
Чтобы возникло пространство для снижения ключевой ставки, необходимо снижение проинфляционных рисков.
Если весной 2022 года две трети российских компаний имели проблемы с поставками, то сейчас только 12%.
Банки должны нести больше ответственности за действия финансовых мошенников, сейчас же последствия «расхлебывают» граждане. Финансовые организации должны возвращать клиентам деньги, если они были переведены на известные счета мошенников.
Одна из важнейших текущих задач — развитие трансграничных платежей и расчетов по тем каналам, которые не могут перекрыть санкции.