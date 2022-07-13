Город Верхоянск в Якутии подтопило паводковыми водами

«Паводок, образованный обильными дождями в верховьях реки Яна, перемещается вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск и село Борунук, который расположен рядом. Пожилые, маломобильные люди эвакуируются в пункты временного размещения», — сообщил Андросов.
Верхоняск — самый северный город Якутии, население — около 1 тыс. человек.
В настоящее время произведена передислокация спасательных служб. Всего на территории Верхоянского района работают 25 сотрудников Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России, помогают «Полярные авиалинии».
К повышению уровня воды готовится поселок Батагай, там проведена отсыпка дамбы протяженностью 1 км. «По прогнозам, уровень воды там будет чуть выше критической отметки. Подготовлены мешки, сделан запас песчано-гравийной смеси на случай прорыва дамбы», — уточнили в оперштабе региона.
В настоящее время там проводится просушка зданий. Также вода ушла из села Томтор, где были подтоплены 95 приусадебных участков и 50 жилых домов. Освободились от воды и 26 приусадебных участков в селе Токума. Остаются подтопленными 166 участков в селе Бетенкес, в том числе 36 жилых домов, в которых живут 84 человека. Там развернут пункт временного размещения вместимостью 250 человек, в нем находятся 12 человек. Еще 72 человека временно расселены у родственников и знакомых. С 9 июля на территории Верхоянского района Якутии действует режим ЧС.