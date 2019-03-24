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11:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Земля и Солнце сделаны из одного теста

Новая методика оценки состава звезд поможет в поисках пригодных для жизни экзопланет.

Источник: Reuters

Группа ученых-планетологов из Австралийского национального университета обнаружила, что наша планета состоит из тех же элементов, что и Солнце, но содержит меньше летучих элементов, таких как водород, гелий, кислород и азот.

Результаты их работы будут опубликованы в журнале Icarus.

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В ходе исследования ученые сравнили состав пород Земли с метеоритами и внешней оболочкой Солнца. «Это сравнение дает массу информации о том, как сформировалась Земля», — говорит соавтор исследования, профессор Австралийского национального университета Тревор Айленд.

Усовершенствованная методика оценки состава важна также для изучения других звезд и экзопланет. «У каждой звезды есть какая-то планетная система на орбите», — сказал доктор Чарли Лайнвивер, соавтор исследования.

Другие твердотельные планеты, подобные Земле, Меркурию, Марсу и Венере, тоже состоят из тех же элементов, что и звезды, вокруг которых они вращаются, говорят ученые.

Исследуя состав звезд, планетологи смогут определить состав и экзопланет на их орбите. Это важное недостающее звено, которое поможет ученым выяснить, пригодна ли для обитания та или иная экзопланета.

Анна Лысенко

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