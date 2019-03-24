Ученые: Земля и Солнце сделаны из одного теста
Новая методика оценки состава звезд поможет в поисках пригодных для жизни экзопланет.
Новая методика оценки состава звезд поможет в поисках пригодных для жизни экзопланет.
Группа
Результаты их работы будут опубликованы в журнале Icarus.
В ходе исследования ученые сравнили состав пород Земли с метеоритами и внешней оболочкой Солнца. «Это сравнение дает массу информации о том, как сформировалась Земля», — говорит соавтор исследования, профессор Австралийского национального университета Тревор Айленд.
Усовершенствованная методика оценки состава важна также для изучения других звезд и экзопланет. «У каждой звезды есть
Другие твердотельные планеты, подобные Земле, Меркурию, Марсу и Венере, тоже состоят из тех же элементов, что и звезды, вокруг которых они вращаются, говорят ученые.
Исследуя состав звезд, планетологи смогут определить состав и экзопланет на их орбите. Это важное недостающее звено, которое поможет ученым выяснить, пригодна ли для обитания та или иная экзопланета.
Анна Лысенко
Читайте также