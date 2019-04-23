Уничтоженные огнем населенные пункты в Забайкалье показали с воздуха
Сгорело около сотни жилых домов.
Сгорело около сотни жилых домов.
Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с уничтоженных огнем населенных пунктов в Забайкальском крае.
На кадрах, снятых с воздуха, видны сгоревшие дотла жилые дома, надворные постройки, деревья.
19 апреля пожар охватил сухую растительность в нескольких районах Забайкальского края, а затем перешел на населенные пункты. К 22 апреля пожары в 17 поселках были ликвидированы.
34 человека получили ожоги различной степени тяжести. Огнём уничтожены около сотни жилых домов, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 2 зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее 6 единиц сельскохозяйственной техники. Ущерб составил свыше 280 млн рублей.
Органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Анна Лысенко
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