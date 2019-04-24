19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф нашел завораживающие марсианские ландшафты в США
Удивительная природа.
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Удивительная природа.
23-летний американский фотограф Эндрю Студер в середине апреля опубликовал необычные снимки и видео, сделанные в рамках проекта Space to Roam. В этой серии Студер показал невероятные инопланетные пейзажи, которые он обнаружил на
Одев своего приятеля Кайла Хейга в космический скафандр, Эндрю с помощью беспилотника сделал абсолютно невероятные кадры, похожие на покорение человеком далекой планеты.
Фото, напоминающие марсианские ландшафты, были сделаны в штатах Аризона и Юта, преимущественно в пустыне.
Екатерина Гура