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19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф нашел завораживающие марсианские ландшафты в США

Удивительная природа.

23-летний американский фотограф Эндрю Студер в середине апреля опубликовал необычные снимки и видео, сделанные в рамках проекта Space to Roam. В этой серии Студер показал невероятные инопланетные пейзажи, которые он обнаружил на юго-западе США.

Одев своего приятеля Кайла Хейга в космический скафандр, Эндрю с помощью беспилотника сделал абсолютно невероятные кадры, похожие на покорение человеком далекой планеты.

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Фото, напоминающие марсианские ландшафты, были сделаны в штатах Аризона и Юта, преимущественно в пустыне.

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Екатерина Гура

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