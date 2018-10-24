Где в России можно увидеть инопланетные пейзажи (фото)

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16:10 (мск), источник: Mail Новости

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Хозяйственная деятельность человека обычно ничего хорошего природе не несет, но иногда играет ей на руку. Всего в 3,5 часах езды от Москвы, около села Романцево под Тулой находится заброшенный угольный карьер, который сейчас стал уникальным местом и туристической достопримечательностью.

Это место известно под названиями Кондуки, Романцевские горы или Ушаковские карьеры.

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В 60-е годы прошлого века тут открытым способом добывали бурый уголь. К 80-м годам залежи стали иссякать, и в итоге карьер был заброшен. И тут за дело взялась природа, превратив Кондуки в место необычайной красоты.

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В течение долгих лет ветер, дождь и талый снег вытачивали сопки «отработанной» глинистой породы, и в конце концов сделали из них рельефные горы с причудливыми трещинами и расщелинами бурого цвета. А если учесть, что карьер был затоплен водой и сейчас вновь образованные горы стоят у подножья красивого голубого озера, то картина получается впечатляющая. А благодаря необычному рельефу гор — еще и вполне марсианская.

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