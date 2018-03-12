Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
"С особой шумихой": воспоминания о переезде столицы в Москву
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards

Общество

Умер Олег Табаков
Илон Маск и Джонатан Нолан показали запуск Falcon Heavy в новом трейлере
Не ешь желтый снег
Армянский священник прокомментировал заявления о Благодатном огне
Ранее
16:09 (мск)РИА Новости
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пивоБЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.
15:59 (мск)Моя Планета
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницыВерный пес отказывается покидать больницу в Сан-Паулу, Бразилия, куда четыре месяца назад попал его хозяин.
15:52 (мск)Новости Mail.Ru
Девушка случайно отправила свое фото на неправильный номер и получила потрясающий ответИстория имела непредсказуемое продолжение, и за это мы любим интернет.
15:45 (мск)Новости Mail.Ru
Особенный щенок, от которого все отказались, покорил Сеть1Теперь потенциальные хозяева буквально сражаются за право его приютить.
15:44 (мск)Новости Mail.Ru
В Австралии гигантского паука спасли от наводненияГигантские пауки — создания, которых многие люди боятся до смерти, но находятся и такие, которые в сложной ситуации готовы протянуть им руку помощи. Причем буквально.
15:13 (мск)Новости Mail.Ru
«Таймлапс Вселенной»: полную историю показали за 10 минутЧеловек появляется на видео лишь в последнюю долю секунды.
14:53 (мск)ИноСМИ.Ру
Как выиграть в лотерею?1Материал издания Forskning.no (Норвегия), автор — Андреас Наккерюд (Andreas Nakkerud).
14:19 (мск)РИА Новости
В РПЦ рассказали о «скандализировании» темы Благодатного огняМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой.
14:09 (мск)Lenta.Ru
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград19Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, удостоен самого большого количества государственных наград среди бизнесменов России. Об этом сообщает РБК.
13:59 (мск)Чердак
Российские ученые составили карту сорняков-оккупантов2Меньше всего инвазивных видов растений в Республике Карелия, больше всего — в Калужской области.
13:22 (мск)РИА Новости
Голодец рассказала о россиянах, перешагнувших столетний рубежМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек и в ближайшие 7−8 лет увеличится почти на порядок, заявила в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец.
12:56 (мск)Мослента
«Все опасались, что переезд будет похож на бегство»10Как 100 лет назад Ленин и Троцкий с испугу перенесли столицу в Москву.
12:48 (мск)Известия
Царское это дело1Чем занялись сильные мира сего после ухода с руководящих постов.
12:28 (мск)m24.ru
Стриптиз или стервятники? Самые необычные похоронные обряды в миреПочему в Китае на похороны приглашают стриптизерш и зачем на Филиппинах покойнику дают сигарету и самогон — читайте в материале портала Москва 24.
12:28 (мск)РИА Новости
Человечеству грозит новая глобальная эпидемия, заявили в ВОЗ3МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, сообщает Science Alert.
12:18 (мск)Коммерсантъ-Огонек
Русские киборгиНикита Аронов познакомился с людьми, оснастившими свое тело новейшей техникой.
11:26 (мск)РИА Новости
Илон Маск рассказал, как человечеству пережить Третью мировую войну1МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае Третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.
11:16 (мск)Lenta.Ru
Священник раскрыл тайну Благодатного огня и разругался с коллегойСвященник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки репортажа для телеканала «Хадашот 2», передает Israel Info.
11:12 (мск)РИА Новости
Ученые рассказали, когда закончатся «антивспышки» на СолнцеМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30—31 марта 2018 года, сообщают астрономы.
10:31 (мск)Коммерсантъ-Новости
РАНХиГС: россияне стали реже умирать от болезней, перечисленных в майских указах, и чаще от других2В своих так называемых майских указах 2012 года президент России Владимир Путин среди прочего поручил правительству сосредоточиться на борьбе с рядом болезней. Количество россиян, умерших от этих болезней, действительно сократилось, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков РАНХиГС, их слова подтверждаются данными Росстата.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь