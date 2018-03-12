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Голодец рассказала о россиянах, перешагнувших столетний рубеж

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек и в ближайшие 7−8 лет увеличится почти на порядок, заявила в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец.