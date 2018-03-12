14:53 (мск)ИноСМИ.РуКак выиграть в лотерею?1Материал издания Forskning.no (Норвегия), автор — Андреас Наккерюд (Andreas Nakkerud).
14:19 (мск)РИА НовостиВ РПЦ рассказали о «скандализировании» темы Благодатного огняМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания армянского священника Самуила Агояна о схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой.
13:22 (мск)РИА НовостиГолодец рассказала о россиянах, перешагнувших столетний рубежМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек и в ближайшие 7−8 лет увеличится почти на порядок, заявила в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голодец.
12:48 (мск)ИзвестияЦарское это дело1Чем занялись сильные мира сего после ухода с руководящих постов.
12:18 (мск)Коммерсантъ-ОгонекРусские киборгиНикита Аронов познакомился с людьми, оснастившими свое тело новейшей техникой.
11:26 (мск)РИА НовостиИлон Маск рассказал, как человечеству пережить Третью мировую войну1МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае Третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.