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События

Почти 50 человек погибли в результате крушении самолета в Катманду
Кремль не считает дело Скрипаля своим вопросом
Фигуранты «кокаинового дела» назвали случившееся провокацией
СМИ: еще одним пострадавшим от отравления в Британии стал бывший зять Березовского
Ранее
15:59 (мск)РИА Новости
Фигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву Владимир Калмыков — член партии «Единая Россия» и бывший подводник, заявил в Мосгорсуде в понедельник его адвокат Андрей Шилаев.
12:36 (мск)РИА Новости
В Непале разбился пассажирский самолетЛайнер частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.
09:56 (мск)Коммерсантъ-Online
Завхоз отличился в АргентинеПосол России в Аргентине Виктор Коронелли рекомендовал арестованного по делу о контрабанде кокаина завхоза дипмиссии Али Абянова для работы в других загранучреждениях МИДа незадолго до окончания его работы в Буэнос-Айресе. Как следует из характеристики (имеется в распоряжении «Ъ»), руководитель диппредставительства был уверен в честности и порядочности своего подчиненного. В плюс завхозу господин Коронелли ставил и то, что тот «умеет хранить гостайну».
11 мартаТАСС
СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человекЖертвами катастрофы стали восемь пассажиров и три члена экипажа.
11 мартаРИА Новости
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области6Боевики законспирированной ячейки оказали сопротивление сотрудникам органов безопасности, когда те пытались задержать их машину, и были уничтожены в ходе боя.
11 мартаРИА Новости
Семь лет после землетрясения в Японии: постараться не забытьТОКИО, 11 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Прошло 7 лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии и аварии на АЭС «Фукусима-1».
11 мартаТАСС
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь1ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
10 мартаРИА Новости
МВД Британии рассказало подробности расследования отравления в СолсбериЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления в Солсбери, заявила глава МВД страны Амбер Радд.
10 мартаLenta.Ru
Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкой3Бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, отравленный в начале марта в английском Солсбери, был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х годов в Испании. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах пишет The Times.
10 мартаИнтерфакс
При взрыве газа в Краснодаре пострадали семь человекМосква. 10 марта. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
10 мартаКоммерсантъ-Online
Ан-26 клюнул на катастрофу31Подтверждается технический характер аварии в Сирии.
10 мартаРИА Новости
Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов2Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками.
10 мартаРИА Новости
В США неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов‍Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.
9 мартаРИА Новости
Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ11МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция забрала с могил жены и сына бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля цветы, сообщает телеканал Sky News.
9 мартаКоммерсантъ-Новости
В Дагестане застрелены два сотрудника Росгвардии3В Дагестане в результате стрельбы после бытового конфликта погибли два бойца Росгвардии. Об этом сообщают источники в силовых структурах ТАСС и «РИА Новости».
9 мартаРИА Новости
Британские СМИ рассказали о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля14МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в Великобритании в результате отравления неизвестным веществом, остается очень тяжелым.
9 мартаLenta.Ru
Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным2Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неуместными сравнение и параллели между отравлениями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщает «Интерфакс».
9 мартаРИА Новости
Римская прокуратура начала расследование из-за ям на дорогах5РИМ, 9 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянской столицы открыла расследование после многочисленных жалоб на состояние дорог, сообщают в четверг местные СМИ.
9 мартаРИА Новости
СМИ: в Британии полиция оцепила места захоронения жены и сына СкрипаляМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании оцепила территорию на кладбище в британском городе Солсбери, где захоронена жена и сын экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля после того, как в воскресенье его госпитализировали с отравлением, сообщает газета Daily Telegraph.
9 мартаРИА Новости
Пытавшегося пробраться в посольство России в США задержала Секретная службаВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Пытавшийся проникнуть на территорию посольства РФ в Вашингтоне американец был задержан Секретной службой за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вашингтона.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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