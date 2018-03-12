09:56 (мск) Коммерсантъ-Online

Завхоз отличился в Аргентине

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли рекомендовал арестованного по делу о контрабанде кокаина завхоза дипмиссии Али Абянова для работы в других загранучреждениях МИДа незадолго до окончания его работы в Буэнос-Айресе. Как следует из характеристики (имеется в распоряжении «Ъ»), руководитель диппредставительства был уверен в честности и порядочности своего подчиненного. В плюс завхозу господин Коронелли ставил и то, что тот «умеет хранить гостайну».