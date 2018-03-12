15:59 (мск)РИА НовостиФигурант «кокаинового дела» оказался членом «Единой России»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву Владимир Калмыков — член партии «Единая Россия» и бывший подводник, заявил в Мосгорсуде в понедельник его адвокат Андрей Шилаев.
12:36 (мск)РИА НовостиВ Непале разбился пассажирский самолетЛайнер частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.
09:56 (мск)Коммерсантъ-OnlineЗавхоз отличился в АргентинеПосол России в Аргентине Виктор Коронелли рекомендовал арестованного по делу о контрабанде кокаина завхоза дипмиссии Али Абянова для работы в других загранучреждениях МИДа незадолго до окончания его работы в Буэнос-Айресе. Как следует из характеристики (имеется в распоряжении «Ъ»), руководитель диппредставительства был уверен в честности и порядочности своего подчиненного. В плюс завхозу господин Коронелли ставил и то, что тот «умеет хранить гостайну».
10 мартаLenta.RuРаскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкой3Бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, отравленный в начале марта в английском Солсбери, был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х годов в Испании. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах пишет The Times.
9 мартаРИА НовостиСМИ: в Британии полиция оцепила места захоронения жены и сына СкрипаляМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании оцепила территорию на кладбище в британском городе Солсбери, где захоронена жена и сын экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля после того, как в воскресенье его госпитализировали с отравлением, сообщает газета Daily Telegraph.