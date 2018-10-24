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12:30 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самая «художественная» деревня в Африке (фото)

Все постройки здесь расписаны необычными узорами.

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На юге западноафриканского государства Буркина-Фасо находится уникальный поселок Тиебеле, в котором живут представители одного из самых старых племен региона — кассена.

Очень бедная деревня привлекает туристов со всего мира благодаря своей архитектуре. Местные жители продолжают строить жилища по технологии предков, которой уже 500 лет.

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Стены домов они лепят из глины, дерева, соломы и навоза, которые легко можно достать в этом засушливом регионе. Архитектура здесь одинаковая — стены делают толщиной в полметра, двери узкие, окна либо совсем крошечные, либо вообще отсутствуют. Такие «неудобства» обусловлены оборонительными свойствами дома, и кроме того, в темном помещении без окон и с маленькими дверьми дольше сохраняется прохлада.

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Но не это главное. Свои дома кассена покрывают оригинальными рисунками. Сюжеты могут быть самые разные: от традиционных узоров до сцен из повседневной жизни и религиозных символов. Росписью в племени занимаются только женщины.

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Краску для рисунков местные делают сами из грязи и мела, а после того, так узоры высохли, их покрывают натуральным лаком. Правда после сезона дождей стены домов приходится ремонтировать, а рисунки обновлять или наносить новые.

Еще одна особенность Тиебеле заключается в форме домов: они могут быть круглые и квадратные. В круглых домах живут семьи, а в квадратных — холостяки.

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