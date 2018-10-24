Как выглядит самая «художественная» деревня в Африке (фото)
Все постройки здесь расписаны необычными узорами.
Все постройки здесь расписаны необычными узорами.
На юге западноафриканского государства
Очень бедная деревня привлекает туристов со всего мира благодаря своей архитектуре. Местные жители продолжают строить жилища по технологии предков, которой уже 500 лет.
Стены домов они лепят из глины, дерева, соломы и навоза, которые легко можно достать в этом засушливом регионе. Архитектура здесь одинаковая — стены делают толщиной в полметра, двери узкие, окна либо совсем крошечные, либо вообще отсутствуют. Такие «неудобства» обусловлены оборонительными свойствами дома, и кроме того, в темном помещении без окон и с маленькими дверьми дольше сохраняется прохлада.
Но не это главное. Свои дома кассена покрывают оригинальными рисунками. Сюжеты могут быть самые разные: от традиционных узоров до сцен из повседневной жизни и религиозных символов. Росписью в племени занимаются только женщины.
Краску для рисунков местные делают сами из грязи и мела, а после того, так узоры высохли, их покрывают натуральным лаком. Правда после сезона дождей стены домов приходится ремонтировать, а рисунки обновлять или наносить новые.
Еще одна особенность Тиебеле заключается в форме домов: они могут быть круглые и квадратные. В круглых домах живут семьи, а в квадратных — холостяки.
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