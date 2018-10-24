Удивительная Патагония: почему сюда едут любители гор
Отдаленный регион в Южной Америке становится одним из самых востребованных туристических направлений.
Отдаленный регион в Южной Америке становится одним из самых востребованных туристических направлений.
Серро-Кастильо
Скалистый пик
Сюда приезжают полюбоваться красотой местности, но самые отважные взбираются на вершину. К ней ведут две дороги. Одна начинается у реки Эстеро Парада и отнимает день.
Другой путь — для любителей долгих походов. Он тянется через первозданный лес, две реки и проходит по горному перевалу на высоте 1400 м. Чтобы дойти по нему до
Во время восхождения можно будет увидеть висячие ледники, пересечь огромные горные долины, полюбоваться лагуной
Диентес де Наварино
Горный хребет расположен на южном побережье острова Наварино в архипелаге Огненная Земля. «Диентес» переводится как «зубы».
В зависимости от погодных условий подъем на хребет занимает от 5 до 7 дней. Тропа проходит через несколько вершин, откуда открываются захватывающие виды на мыс Горн и океан, и вошла во многие путеводители по Чили.
Здесь же можно посетить
W-трек
5-дневный маршрут проходит вдоль южных склонов горного массива Пайне в Чили. Форма пути на карте напоминает латинскую букву «W», что и дало название треку. Он находится в Национальном парке
Здесь неплохо развита инфраструктура, созданы горные приюты для туристов и действуют строгие правила установки палаток и приготовления пищи.
Тропа проходит мимо перевала Джона Гарнера, красивейших озер и лугов и подступает к невероятным гранитным башням, ставшим визитной карточкой этого места.
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