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11:28 (мск), источник: Mail Новости

Удивительная Патагония: почему сюда едут любители гор

Отдаленный регион в Южной Америке становится одним из самых востребованных туристических направлений.

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Серро-Кастильо

Скалистый пик Серро-Кастильо находится в одноименном национальном заповеднике в Чили. Слово «кастильо» по-испански означает «замок». Базальтовые скалы действительно напоминают очертания сказочного замка на горе.

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Сюда приезжают полюбоваться красотой местности, но самые отважные взбираются на вершину. К ней ведут две дороги. Одна начинается у реки Эстеро Парада и отнимает день.

Другой путь — для любителей долгих походов. Он тянется через первозданный лес, две реки и проходит по горному перевалу на высоте 1400 м. Чтобы дойти по нему до Серро-Кастильо, понадобится 4 дня.

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Во время восхождения можно будет увидеть висячие ледники, пересечь огромные горные долины, полюбоваться лагуной Серро-Кастильо, а в летнее время — увидеть местных «гаучо», перегоняющих скот. Из-за отдаленности от цивилизации ночное небо здесь предстает во всей красе. В заповедник едут многие фотографы, чтобы сделать снимки Млечного Пути.

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Диентес де Наварино

Горный хребет расположен на южном побережье острова Наварино в архипелаге Огненная Земля. «Диентес» переводится как «зубы».

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В зависимости от погодных условий подъем на хребет занимает от 5 до 7 дней. Тропа проходит через несколько вершин, откуда открываются захватывающие виды на мыс Горн и океан, и вошла во многие путеводители по Чили.

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Здесь же можно посетить этно-ботанический парк OMORA, где созданы миниатюрные леса лишайников.

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W-трек

5-дневный маршрут проходит вдоль южных склонов горного массива Пайне в Чили. Форма пути на карте напоминает латинскую букву «W», что и дало название треку. Он находится в Национальном парке Торрес-дель-Пайне и является одним из самых посещаемых туристических объектов в стране.

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Здесь неплохо развита инфраструктура, созданы горные приюты для туристов и действуют строгие правила установки палаток и приготовления пищи.

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Тропа проходит мимо перевала Джона Гарнера, красивейших озер и лугов и подступает к невероятным гранитным башням, ставшим визитной карточкой этого места.

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