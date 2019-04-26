12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит пустыня, которую не ожидаешь увидеть в Японии (фото)
Здесь даже катаются на верблюдах.
Как бы странно это ни звучало, но в крошечной Японии со множеством вулканов и островов есть и пустыня, где можно покататься на сэндбордах или верблюдах.
Песчаные дюны Тоттори находятся неподалеку от одноименного городка на крупнейшем японском острове Хонсю. Пустыня площадью около 30 квадратных километров образовалась не менее 100 тысяч лет назад на месте впадения реки Сендая в Японское море.
Несмотря на скромные размеры, дюны Тоттори — это действительно настоящая пустыня. Температура воздуха днем здесь может достигать 60 градусов, а ветер постоянно меняет форму дюн, наметая крутые склоны из песка с наклоном до 40 градусов.
Правда, в скором будущем дюны Тоттори могут исчезнуть. Это связано как с природными особенностями, так и с государственной программой озеленения, согласно которой пустыню вскоре могут превратить в лес.
Екатерина Гура