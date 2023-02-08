10:46 (мск), источник: ТАСС
В России назвали размер «идеальной зарплаты»
По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тыс. рублей.
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что в среднем идеальной зарплатой россияне считают сумму в 192,7 тыс. рублей. Самые высокие запросы оказались у респондентов в возрасте 25−34 лет, показали результаты исследования, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«Средняя идеальная зарплата по России составила 192 700 рублей. Для респондентов разных поколений идеальная зарплата значительно отличается. Так, молодые люди до 18 лет в среднем мечтают зарабатывать 127,5 тыс. рублей, от 18 до 24 — 135,2 тыс. Самые высокие зарплаты мечты оказались у представителей в возрасте 25−34 лет — 198,8 тыс. и 35−44 года — 200,8 тыс. рублей. Далее, с возрастом, размер “идеальной зарплаты” о которой мечтают участники исследования, плавно снижается: до 198,2 тыс. в промежутке от 45 до 54 лет и до 180,1 — после 55 лет», — говорится в результатах исследования.
Отвечая на вопрос про формат работы при идеальном раскладе, половина респондентов назвали гибридный. 28% опрошенных в идеале хотели бы работать очно, а для 22% участников исследования идеальным считается удаленный формат. При этом большинство (43%) предпочитает график работы 5/2. Для 35% респондентов идеальным оказался гибкий график работы, 19% хотели бы работать в графике 2/2, а 17% — четыре дня в неделю с тремя выходными.
Компания, в которой предстоит работать, не имеет значения, идеальным местом работы может оказаться любой размер предприятия — так считают 41% участников опроса. Каждый пятый опрошенный (19%) в идеале хотел бы заниматься собственным бизнесом. Еще 16% респондентов считают, что лучше всего работается в крупном бизнесе. 10% участников исследования отметили, что хотели бы работать в компании с численностью до 250 человек, 9% — до 100 человек, 6% идеальным местом для профессиональных достижений и комфортной работы считают микробизнес.
В целом среди признаков идеальной работы респонденты оценили выше всего возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью (35%), хорошие отношения с коллегами (30%) и удобное местоположение (27%). Еще 10% опрошенных оценили возможность расти профессионально и продвигаться по карьерной лестнице, а 9% больше всего в работе любят офис и рабочее пространство.
В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей «Работы.ру» из всех регионов России.