Где пожарить шашлык в этом году: места в Москве и Петербурге И какой штраф грозит за разведение огня в неположенном месте
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17:29 (мск), источник: Ведомости

В МЧС сообщили об отсутствии запрета жарить шашлыки в парках

МЧС не будет запрещать жарить шашлыки в городских парках, однако ограничения могут вводить администрации лесопарковых хозяйств. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

Источник: РИА "Новости"

«Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет — все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства», — заявил он (цитата по ТАСС).

В то же время Еникеев напомнил, что для приготовления шашлыков в парках есть отдельные места. Он добавил, что детям запрещено самостоятельно разводить костры и огонь в мангалах. Находиться рядом с огнем в присутствии взрослого разрешается, уточнил представитель МЧС.

С 2021 г. в России действуют новые требования пожарной безопасности, согласно которым ограничивается разведение костров на территориях частных домов и садовых участках. Ранее в главке МЧС по Московской области напомнили, что жарить шашлыки можно на расстоянии не менее 5 м от дома и других построек. Также территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе 2 м, а расстояние до ближайших деревьев должно составлять не менее 30 м.

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