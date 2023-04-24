В МЧС сообщили об отсутствии запрета жарить шашлыки в парках

«Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет — все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства», — заявил он (цитата по ТАСС).
В то же время Еникеев напомнил, что для приготовления шашлыков в парках есть отдельные места. Он добавил, что детям запрещено самостоятельно разводить костры и огонь в мангалах. Находиться рядом с огнем в присутствии взрослого разрешается, уточнил представитель МЧС.
С 2021 г. в России действуют новые требования пожарной безопасности, согласно которым ограничивается разведение костров на территориях частных домов и садовых участках. Ранее в главке МЧС по Московской области напомнили, что жарить шашлыки можно на расстоянии не менее 5 м от дома и других построек. Также территория вокруг мангала должна быть очищена от сухой травы и мусора в радиусе 2 м, а расстояние до ближайших деревьев должно составлять не менее 30 м.