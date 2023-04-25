На пользу природе и человеку: Российским дачникам предложили строить «отели» для насекомых

«Безусловно, от больших вредителей, которые съедают ваши плоды, придется избавляться химическими средствами. Но есть и другие виды насекомых, которые занимаются опылением и санацией участка», — отметил парламентарий.
Он также рассказал, как сделать отель для насекомых своими руками. В первую очередь нужно выпилить большую деревянную коробку без одной внешней стены. После этого следует поделить её на секции и крышку для каждого отсека приспособить под определённый вид насекомых. Например, чтобы привлечь ос, надо взять срез ствола дерева и просверлить в нём отверстия разной глубины и ширины, добавил Чаплин.
«А чтобы завлекать пчёл, возьмите связку тростника и надрежьте каждый стебель. Для бабочек можно приготовить кучу сухих листьев и ёмкости со сладкой водой. “Модные” дачники, которые идут в ногу со временем, уверены, что такой способ только на пользу и для природы, и для человека. Тем более, сделать конструкцию можно яркой и стильной», — подчеркнул депутат.
Ранее Чаплин рассказал, как побороть пять самых частых страхов дачников. В том числе если речь идёт об ограблении и нашествии грызунов.